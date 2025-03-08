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08 марта, 13:30

Общество

Москвичи рассказали, какие подарки они планируют дарить на 8 Марта

Москвичи рассказали, какие подарки они планируют дарить на 8 Марта

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Опросы показали, что большинство мужчин в Москве готовятся порадовать своих дам в Международный женский день, и, как выяснилось, с щедростью. Почти половина опрошенных мужчин собираются подарить женщинам цветы, треть планирует приобрести парфюм, а некоторые выберут более дорогие подарки, такие как украшения.

Кроме того, опрос среди москвичей показал, что не все готовы принимать такие подарки, как абонементы в фитнес-клубы или бытовую технику. А вот путешествия или подарочные сертификаты могут стать отличным выбором, если они соответствуют интересам женщины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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