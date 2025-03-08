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08 марта, 13:15

Общество

Телеканал Москва 24 разыгрывает лимитированную карточку "Тройка" в честь праздника

Телеканал Москва 24 разыгрывает лимитированную карточку "Тройка" в честь праздника

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К Международному женскому дню департамент транспорта Москвы подготовил лимитированную карту "Тройка". Телеканал Москва 24 дарит своим зрительницам такую праздничную карту. Для участия нужно прислать видео с букетами и рассказать о поздравили с 8 Марта.

Первые видео уже поступили от зрительниц. Самыми популярными подаренными цветами стали тюльпаны – женщины получают огромные букеты самых разных расцветок. Также москвички делятся кадрами оригинальных дизайнерских композиций и даже букетов из воздушных шаров, которые выглядят очень празднично.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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