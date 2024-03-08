Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Столичный Рижский рынок стал одной из главных точек притяжения в Москве из-за праздника 8 Марта. Основной ажиотаж прошел, однако торговые ряды ожидают посетителей еще и 9 марта.

Жителей и гостей столицы поздравили не только музыканты Росгвардии, которые выступили в столичном метро, но и Дмитрий Маликов, который в центре города дарил проходящим мимо женщинам тюльпаны и комплименты.

А по словам Сергея Собянина, в 2023 году москвичи совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022 году. Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.