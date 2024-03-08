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Новости

08 марта, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

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Поздравление с 8 Марта появилось на Останкинской телебашне

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Новости часа: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Столичный Рижский рынок стал одной из главных точек притяжения в Москве из-за праздника 8 Марта. Основной ажиотаж прошел, однако торговые ряды ожидают посетителей еще и 9 марта.

Жителей и гостей столицы поздравили не только музыканты Росгвардии, которые выступили в столичном метро, но и Дмитрий Маликов, который в центре города дарил проходящим мимо женщинам тюльпаны и комплименты.

А по словам Сергея Собянина, в 2023 году москвичи совершили на городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022 году. Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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