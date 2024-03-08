Новости регионов: в Новосибирске дети решили поздравить женщин на улице с 8 марта

В Новосибирске дети решили подарить поздравления с 8 марта женщинам на улице. Ребята нарисовали плакат и подошли к дороге. Они развернули поздравление к проезжающим мимо автомобилям – так получилось пожелать хорошего праздника девушкам, которые отправились по делам за рулем.

В Красноярске в честь 8 марта подземный переход украсили цветами. Декорации разместили на стенах – на зеленом фоне распустились сотни белых и розовых цветов, между ними добавили стилизованные портреты женщин разных профессий, фотографии сделаны в виде неоновых вывесок.

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