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08 марта, 08:15

Общество

Почти 2 млн цветов вырастили в городских теплицах к 8 марта

Почти 2 млн цветов вырастили в городских теплицах к 8 марта

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Почти двух миллионов цветов вырастили в городских теплицах к 8 марта. Как отмечается в телеграм-канале городского хозяйства столицы, всего подготовили свыше 1,2 миллионов тюльпанов и более 400 тысяч горшечных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты.

В течение 8 марта на Рижском рынке сохраняются большие очереди. Туда за цветами для самых близких женщин подъехали многие мужчины. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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