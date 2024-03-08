Почти 2 млн цветов вырастили в городских теплицах к 8 марта

Почти двух миллионов цветов вырастили в городских теплицах к 8 марта. Как отмечается в телеграм-канале городского хозяйства столицы, всего подготовили свыше 1,2 миллионов тюльпанов и более 400 тысяч горшечных растений, среди которых примула, цикламен, пеларгония, гортензия, крокусы, нарциссы и гиацинты.

В течение 8 марта на Рижском рынке сохраняются большие очереди. Туда за цветами для самых близких женщин подъехали многие мужчины. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.