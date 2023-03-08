Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды.

Так, в состоянии здоровья Романа Костомарова наметились небольшие улучшения. Об этом сообщил Илья Авербух. Как рассказал продюсер, все близкие молятся и верят, что он поправится.

Два человека пострадали в массовой аварии на Ленинградском проспекте. Автомобиль на большой скорости влетел в припаркованные машины. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.