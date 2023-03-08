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08 марта, 19:30

Общество

Сотрудник МЧС с помощью пожарной машины признался девушке в любви

Сотрудник МЧС с помощью пожарной машины признался девушке в любви

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В Белгороде пожарную машину развернули возле жилого дома. Таким оригинальным образом сотрудник МЧС решил поздравить любимую, признаться в чувствах и попросить ее руки.

Командир отделения городской пожарно-спасательной части Иван Жорник в считанные секунды поднялся по пожарной лестнице на шестой этаж. Он встал на одно колено с кольцом и букетом перед невестой. Любимая сказала заветное "да". А в МЧС опубликовали праздничный ролик с признаниями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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