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Общество

"Актуальный репортаж": телефонному аппарату исполнилось 147 лет

"Актуальный репортаж": телефонному аппарату исполнилось 147 лет

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Телефонный аппарат празднует день рождения – ему исполнилось 147 лет. Патент на него получил американский и канадский изобретатель Александр Белл. В его времена это считалось усовершенствованной моделью телеграфа.

Сейчас и про телеграф, и про дисковые аппараты помнят далеко не все. А новое поколение, увидев ретро-гаджеты впервые, ломает голову над их предназначением.

С чем путают старую технику? И где в Подмосковье еще можно позвонить с таксофона? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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