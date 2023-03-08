"Актуальный репортаж": телефонному аппарату исполнилось 147 лет

Телефонный аппарат празднует день рождения – ему исполнилось 147 лет. Патент на него получил американский и канадский изобретатель Александр Белл. В его времена это считалось усовершенствованной моделью телеграфа.

Сейчас и про телеграф, и про дисковые аппараты помнят далеко не все. А новое поколение, увидев ретро-гаджеты впервые, ломает голову над их предназначением.

С чем путают старую технику? И где в Подмосковье еще можно позвонить с таксофона? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

