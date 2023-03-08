Москвичам рассказали о погоде 8 Марта

Если планируете сегодня прогулку по праздничному городу, выбирайте максимально не скользящую обувь и как следует утепляйтесь. В течение дня ожидается порывистый ветер: местами до 15 метров в секунду.

Москва сегодня окажется в зоне оттепели, поэтому температуры днем доберутся до отметки +2, местами даже +3 градуса. Но, вместе с этим , оказывать влияние будет на столичную погоду и североатлантический циклон.

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