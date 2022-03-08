Россияне отреагировали на отмену премьер зарубежных картин в кинотеатрах РФ

"Бэтмен" Мэтта Ривза за неделю с начала проката собрал в мире почти четверть миллиарда долларов. Критики отмечают, что это лучший старт среди блокбастеров в этом году. В России картину, тем не менее, показывать не стали.

Голливудские компании отменяют премьеры в российских кинотеатрах. Вместо них покажут классику кинематографа и любимые отечественные фильмы. О том, как отреагировали на это зрители, – в сюжете телеканала Москва 24.

