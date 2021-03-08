Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта с борта МКС

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас работают на МКС, записали поздравления с 8 Марта на орбите. Они пожелали всем женщинам в этот день много раз услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу близких.

Стоит отметить, что сейчас в российском отряде космонавтов только одна женщина. Анна Кикина ожидает назначения в экипаж для подготовки к полету. На должность кандидата в космонавты-испытатели ее зачислили 2012 году на первом открытом отборе.

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