08 февраля, 10:00Общество
Эксперты прокомментировали изменения на рынке труда, вызванные развитием ИИ
Технологии меняют рынок труда. Нейросети все чаще выполняют задачи, с которыми раньше справлялись люди. Кроме того, на бирже продолжают расти цены на кофе.
Как это повлияет на привычную жизнь россиян? Сколько будут просить за лавандовый раф?
Об этом и других событиях в мире финансов – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Эксперт рассказал, какие профессии заменят роботы в ближайшие годы
- Россиянам назвали пять профессий, которые могут исчезнуть в 2025 году