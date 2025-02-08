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Новости

Новости

08 февраля, 10:00

Общество

Эксперты прокомментировали изменения на рынке труда, вызванные развитием ИИ

Эксперты прокомментировали изменения на рынке труда, вызванные развитием ИИ

Школьница начала делать флорариумы на продажу

Синоптики спрогнозировали около -3 градусов в Москве 8 февраля

Туристка из России упала со скалы в Турции, пока пыталась сделать селфи

Врачи развенчали популярные мифы о раке

Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

"Московский патруль": сотрудники таможни спасают редких животных в столичных аэропортах

"Интервью": Артем Лосев – о том, какая кухня самая понятная для москвичей

Роспотребнадзор предупредил о фальсифицированной молочной продукции ООО "Гринмилк"

Москвичи показали скриншоты из приложений с данными об атмосферном давлении

Технологии меняют рынок труда. Нейросети все чаще выполняют задачи, с которыми раньше справлялись люди. Кроме того, на бирже продолжают расти цены на кофе.

Как это повлияет на привычную жизнь россиян? Сколько будут просить за лавандовый раф?

Об этом и других событиях в мире финансов – в эфире телеканала Москва 24.

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