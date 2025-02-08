Эксперты прокомментировали изменения на рынке труда, вызванные развитием ИИ

Технологии меняют рынок труда. Нейросети все чаще выполняют задачи, с которыми раньше справлялись люди. Кроме того, на бирже продолжают расти цены на кофе.

Как это повлияет на привычную жизнь россиян? Сколько будут просить за лавандовый раф?

Об этом и других событиях в мире финансов – в эфире телеканала Москва 24.