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Общество

В Москве прошла встреча на тему поиска потерявшихся детей

В Москве прошла встреча на тему поиска потерявшихся детей

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В Москве 8 февраля обсудили актуальную проблему поиска потерявшихся детей. Этой теме была посвящена специальная встреча, на которой собрались представители МВД, а также различные транспортные компании и общественные организации.

Участники круглого стола говорили о том, что можно сделать, чтобы родители могли максимально быстро отыскать своего ребенка. По словам специалистов, столичное метро с этой задачей уже успешно справляется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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