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Общество

Водителей РФ стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

Водителей РФ стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

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Любители проехать на желтый сигнал светофора теперь могут получить за это штраф. Уже известно о нескольких подобных случаях в разных городах России, где суды признали такие штрафы законными.

Дело в том, что ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале. Однако иногда это просто необходимо, чтобы не допустить экстренного торможения.

Что грозит нарушителям? И можно ли избежать наказания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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