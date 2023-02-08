Водителей РФ стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

Любители проехать на желтый сигнал светофора теперь могут получить за это штраф. Уже известно о нескольких подобных случаях в разных городах России, где суды признали такие штрафы законными.

Дело в том, что ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале. Однако иногда это просто необходимо, чтобы не допустить экстренного торможения.

Что грозит нарушителям? И можно ли избежать наказания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.