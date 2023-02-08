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Роспотребнадзор заявил об активизации коронавируса в РФ

Роспотребнадзор заявил об активизации коронавируса в РФ

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Роспотребнадзор сообщил, что в стране активизировался коронавируса. Только за неделю показатель заболеваемости вырос почти на треть. Как сообщили в ведомстве, новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью, но протекают они в легкой форме.

Тем временем российские ученые создали единый тест для выявления коронавируса, гриппа и еще шести вирусов. Это позволит пациенту не делать восемь разных исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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