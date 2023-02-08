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13:15

Общество

В РФ не будут вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 – Роспотребнадзор

В РФ не будут вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 – Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор сообщил, что в стране активизировалась пандемия коронавируса. Только за неделю показатель заболеваемости вырос почти на треть. Как сообщили в ведомстве, вводить ограничения в стране не планируется.

Тем временем российские ученые создали единый тест для выявления коронавируса, гриппа и еще шести вирусов. Это позволит пациенту не делать восемь разных исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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