Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Общество

Роспотребнадзор сообщил, что пандемия коронавируса активизировалась в РФ

Роспотребнадзор сообщил, что пандемия коронавируса активизировалась в РФ

"Доктор 24": продукты для больших городов

Новости часа: на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

"Время новых": горнолыжный комбинезон

Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 февраля

Российские ученые создали единый тест для выявления восьми вирусов

"Утро": москвичам рассказали о погоде 8 февраля

Роспотребнадзор сообщил, что в стране активизировалась пандемия коронавируса. Только за неделю показатель заболеваемости вырос почти на треть. Как сообщили в ведомстве, новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью, но протекают они в легкой форме.

Тем временем российские ученые создали единый тест для выявления коронавируса, гриппа и еще шести вирусов. Это позволит пациенту не делать восемь разных исследований.

Как работает новый тест? И что с заболеваемостью? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика