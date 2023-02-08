Суды стали признавать законными штрафы за проезд на желтый сигнал светофора в РФ

Водителей, проехавших на желтый сигнал светофора, начали наказывать. Суды признают законными такие штрафы. Уже известно о нескольких подобных случаях в разных городах России, когда автомобилистов признавали виновными.

ПДД запрещают движение при постоянном желтом сигнале, но движение на мигающий желтый можно продолжить, чтобы не допустить экстренного торможения. Что грозит нарушителям? И можно ли избежать наказания?

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