Минфин РФ отказался от идеи о налогах для нерезидентов на удаленной работе

Российский Минфин отказался от идеи о налогах для нерезидентов на удаленной работе. Ведомство не будет вводить НДФЛ в размере 30% для граждан, которые продолжают официально сотрудничать с российскими работодателями из-за границы. Об этом сообщил "Интерфакс".

Речь идет о работниках, которые после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента РФ. Повышенный НДФЛ предложили ввести для них прошлым летом. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.