Дети до года и взрослые старше 65 лет входят в группу эпидемиологического риска – Попова

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусом в России отмечается среди детей и пожилых людей. Об этом на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Хочу отметить, что тот рост, который мы наблюдаем по всей территории Российской Федерации, – это рост во всех возрастных группах. Но важно: максимальный прирост за последнюю неделю, за прошедшую неделю – это прирост в группе детей до одного года и это среди взрослых старше 65 лет", – сказала Попова.

Главный санитарный врач России подчеркнула, что данные возрастные категории с приходом "Омикрона" становятся не только группами риска по течению заболевания, но и группами эпидемического риска, в которых регистрируется максимальное количество заражений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.