Минздрав разрешил клинические исследования "КовиВака" с участием детей

Минздрав разрешил провести третью фазу исследований вакцины с участием несовершеннолетних. Эксперты оценят переносимость, безопасность и иммуногенность препарата. Испытания пройдут в детских больницах в нескольких городах.

"КовиВак" стал третьей вакциной от коронавируса, которую зарегистрировали в России. Главное отличие от "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" заключается в том, что в основе "КовиВака" лежит мертвый вирус.

Прошлой осенью Минздрав разрешил провести испытания этой вакцины на пожилых людях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.