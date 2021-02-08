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08 февраля 2021, 16:15

Общество

В Москве на 20% выросла выручка в сфере торговли в январе по сравнению с 2020 годом

В Москве на 20% выросла выручка в сфере торговли в январе по сравнению с 2020 годом

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Выручка в сфере торговли Москвы в январе выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Снижение заболеваемости позволяет постепенно снимать ограничения. В столичном правительстве надеются, что городу удастся вернуться к полноценной жизни в ближайшие месяцы.

В Подмосковье уже сняли большинство ограничений по коронавирусу, исключением пока являются массовые мероприятия. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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