08 февраля 2021, 16:15Общество
В Москве на 20% выросла выручка в сфере торговли в январе по сравнению с 2020 годом
Выручка в сфере торговли Москвы в январе выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Снижение заболеваемости позволяет постепенно снимать ограничения. В столичном правительстве надеются, что городу удастся вернуться к полноценной жизни в ближайшие месяцы.
В Подмосковье уже сняли большинство ограничений по коронавирусу, исключением пока являются массовые мероприятия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.