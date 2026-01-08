Форма поиска по сайту

08 января, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 января

Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме на фоне снегопада

Снегопад обрушился на Москву

Сугробы в столице достигли 30 сантиметров

Во время снегопада в Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков

Снегопад начался в некоторых районах Москвы

Студенты института театрального искусства поздравили пациентов НИИ детской онкологии

Акция по сбору поздравлений для бойцов СВО продлится до 11 января в Москве

Столичные коммунальщики готовятся к мощному снегопаду

В Москве может выпасть две трети месячной нормы осадков за два дня

В Москве за ближайшие 12 часов может выпасть почти треть месячной нормы осадков, заявили синоптики. На фоне непогоды городские службы приступили к очередному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Кроме того, в школе № 2073 в ТиНАО завершается масштабная реконструкция. Там построили новый корпус на 300 учеников и полностью обновили старое здание. Теперь здесь предусмотрены кабинеты для психологов и логопедов, оборудованы лаборатории и спортзалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

