Студенты института театрального искусства поздравили пациентов НИИ детской онкологии
Студенты российского института театрального искусства поздравили маленьких пациентов Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Турнова.
Будущие актеры привезли игрушки и подарки для детей, которые проходят длительное лечение. Эта инициатива родилась как небольшая акция одного факультета ГИТИСа, однако со временем ее поддержал весь институт.
