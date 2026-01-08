Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 09:45

Общество

В России с 2027 года начнут вакцинировать детей от вируса папилломы человека

В России с 2027 года начнут вакцинировать детей от вируса папилломы человека

Материнский капитал за двух детей увеличат до 974 тысяч рублей

"Новости дня": российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который надвигается на Москву

Материнский капитал за двух детей увеличат в РФ до 974 тысяч рублей

Сильный снегопад вызвал хаос в городах Европы

Движение ограничено на ряде трасс в Татарстане из-за снегопада

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 января

Уголовное дело возбуждено после отравления детей-спортсменов в Сочи

С 2027 года в России планируют начать массовую вакцинацию детей против вируса папилломы человека. Прививку от ВПЧ намерены включить в национальный календарь профилактических прививок, что сделает ее бесплатной для всех граждан.

Как пояснили в Государственной Думе, для реализации этой инициативы необходимо принять соответствующее законодательное решение. Вакцинация от вируса папилломы человека является ключевым методом профилактики ряда онкологических заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Ермакова

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика