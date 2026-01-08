08 января, 09:45Общество
В России с 2027 года начнут вакцинировать детей от вируса папилломы человека
С 2027 года в России планируют начать массовую вакцинацию детей против вируса папилломы человека. Прививку от ВПЧ намерены включить в национальный календарь профилактических прививок, что сделает ее бесплатной для всех граждан.
Как пояснили в Государственной Думе, для реализации этой инициативы необходимо принять соответствующее законодательное решение. Вакцинация от вируса папилломы человека является ключевым методом профилактики ряда онкологических заболеваний.
