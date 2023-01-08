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08 января, 21:30

Общество

Гинцбург заявил, что в РФ циркулируют десятки штаммов коронавируса

Гинцбург заявил, что в РФ циркулируют десятки штаммов коронавируса

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В России циркулируют десятки штаммов коронавируса, которые сильно отличаются от "Омикрона". Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В то же время он отметил, что подвида "Кракен" в стране пока не выявили, согласно данным Роспотребнадзора. Эксперт добавил, что "Кракен" выявлен в 28 странах, в настоящее время он распространяется по территориям США и Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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