Москвичам рассказали, как весело провести выходные

Французские профитроли, африканский суп и венгерский гуляш. Кулинарная программа фестиваля "Путешествие в Рождество" удивит любого гурмана. В центре и жилых районах города работают 27 площадок. Посетители могут попробовать национальные блюда, покататься на каруселях и сходить на каток.

После прогулки можно отправиться на рождественский концерт Петра Налича. Он пройдет в клубе 16 тонн. А в Лужниках пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха "Снежная королева" по мотивам сказки Андерсена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.