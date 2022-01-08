Корреспондент Москвы 24 подвела рабочие итоги 2021 года

Корреспондент Москвы 24 Дженнифер Ковтун рассказали о самых запомнившихся сюжетах 2021 года.

Девушка работала у судов, отслеживала историю с побегом из СИЗО в Истре и поработала в красной зоне госпиталя. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.