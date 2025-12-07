Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" прошел на Болотной площади

В арт-павильоне "Фабрика подарков" на Болотной площади состоялся зимний благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Он стал частью масштабного городского проекта "Зима в Москве".

В рамках фестиваля развернулась большая благотворительная ярмарка с товарами ручной работы. Здесь можно было приобрести новогодние подарки: игрушки, сувениры, посуду, одежду и многое другое. Все вырученные от продажи средства пойдут на помощь нуждающимся детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Все желающие могли присоединиться к творческим занятиям и смастерить новогодний декор, свечи, открытки, броши, ароматические саше, а также игрушки и лежанки для животных.

О том, как жители столицы получили возможность почувствовать себя новогодними волшебниками, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.