В павильонах "Сделано в Москве" можно купить уникальные новогодние подарки

В преддверии новогодних праздников в Москве продолжают работу уличные площадки проекта "Зима в Москве". Особой популярностью у горожан пользуются арт-павильоны проекта "Сделано в Москве", расположенные в популярных прогулочных зонах, таких как Арбат и парк искусств "Музеон".

В павильоне "Фабрика подарков" в парке "Музеон" от участников проектов "Сделано в Москве" и "Молодежь Москвы" представлены варежки в форме сердца, стильные шарфы, шапки, сумочки для телефонов и свитшоты с символом наступающего года. Помимо покупок, на площадках можно посетить бесплатный каток.

