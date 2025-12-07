Специалисты предупредили об опасностях и крупных штрафах за неправильный запуск салютов

В преддверии Нового года специалисты призывают москвичей строго соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники. Несоблюдение мер может привести не только к травмам и пожарам, но и к серьезным штрафам или даже уголовной ответственности.

Уже сейчас в сети появляются видео, где фейерверки, запущенные с балконов или во дворах, попадают в подъезды и машины. Эксперты напоминают, что запускать салюты запрещено вблизи домов, на крышах и балконах. Для этого должны использоваться специальные площадки.

