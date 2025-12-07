Минтруд планирует сократить список "неженских" профессий к 2027 году

Министерство труда России планирует к декабрю 2027 года значительно сократить перечень профессий, запрещенных для женщин. Основные изменения коснутся сфер транспорта и обрабатывающей промышленности.

По мнению ведомства, запреты устарели из-за совершенствования технологий и повышения безопасности условий труда. Кроме того, эти отрасли испытывают дефицит кадров. Окончательный список будет сформирован после оценки всех рисков для женского здоровья.

