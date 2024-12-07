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07 декабря, 22:30

Общество

Участники молодежной экспедиции рассказали, как прошел первый день в Антарктиде

Участники молодежной экспедиции рассказали, как прошел первый день в Антарктиде

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Участники Московской молодежной экспедиции рассказали о первом дне в Антарктиде. Ребятам приходится заниматься научной работой в суровых погодных условиях. Помимо холода их непрерывно испытывает на прочность сильный ветер – порывы достигают 27 метров в секунду.

В составе экспедиции 13 московских школьников и студентов колледжей. В Антарктиде они открыли передвижную станцию "Москва". Экспедиция продлится до 14 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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