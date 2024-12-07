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07 декабря, 21:30

Общество

Участники молодежной экспедиции рассказали о первом дне в Антарктиде

Участники молодежной экспедиции рассказали о первом дне в Антарктиде

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Участники Московской молодежной экспедиции рассказали, как прошел их первый день в Антарктиде. Ребята спят по 5 часов, а научной работой приходится заниматься в суровых погодных условиях. Помимо холода их непрерывно испытывает на прочность сильный ветер – порывы достигают 27 метров в секунду.

В составе экспедиции 13 московских школьников и студентов колледжей. Сначала они прилетели в Кейптаун. Оттуда особым рейсом отправились в Антарктиду, где открыли передвижную станцию "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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