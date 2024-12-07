Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"

Предновогодняя атмосфера располагает к розыгрышам призов. Телеканал Москва 24 проводит его с департаментом транспорта. Речь идет о лимитированной карте "Тройка", которая посвящена животным "Москвариума".

Для участия в розыгрыше необходимо прислать редакции фото и видео украшенных к Новому году улиц Москвы или станций метро и городского транспорта. Также нужно рассказать о любимых новогодних локациях для селфи.

Призы будут вручаться авторам самых интересных и оригинальных кадров.

