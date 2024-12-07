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07 декабря, 13:30

Общество

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"

Телеканал Москва 24 и Дептранс разыгрывают лимитированную карту "Тройка"

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Телеканал Москва 24 и Дептранс разыграют лимитированную карту "Тройка"

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Предновогодняя атмосфера располагает к розыгрышам призов. Телеканал Москва 24 проводит его с департаментом транспорта. Речь идет о лимитированной карте "Тройка", которая посвящена животным "Москвариума".

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