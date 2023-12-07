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07 декабря, 19:30

Общество

Морозы усилятся в столице в ночь на 8 декабря

Морозы усилятся в столице в ночь на 8 декабря

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Морозы усилятся в Москве в ночь на 8 декабря. По прогнозам синоптиков, столбики термометров не будут подниматься выше отметки в минус 10 градусов.

Тем временем в городе продолжается уборка после рекордного снегопада. Коммунальная техника чистит улицы, а специалисты-кровельщики освобождают от снега крыши домов. Снежную массу вывозят на специальные снегосплавные пункты, часть из них работает в круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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