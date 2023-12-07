Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 09:45

Общество

Москвичи рассказали о планах и целях на 2024 год

Москвичи рассказали о планах и целях на 2024 год

Москвичей старшего поколения пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия" о технологиях

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 90%

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" разыграют смарт-часы и мерч

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 763 мм ртутного столба 7 декабря

Эксперт рассказала, как выбрать качественную полбу в магазине

Проект "Москва помогает" стал лауреатом международной премии "Мы вместе"

Ящики для отправки писем Деду Морозу разместили в Шереметьево

Москвичам рассказали о погоде 7 декабря в городе

Москвичам рассказали о популярных новогодних представлениях в столице

Москвичи рассказали о том, что хотят поменять в жизни с 1 января. Опрос SuperJob показал, что 33% жителей столицы планируют заняться образованием и больше читать. Почти столько же хотят уделять больше времени близким и своим увлечениям.

Также среди популярных целей на 2024 год – наладить личную жизнь, заняться спортом и больше отдыхать. 17% горожан хотят пересмотреть отношение к жизни и окружающим и еще столько же мечтают о ремонте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика