Москвичи рассказали о планах и целях на 2024 год

Москвичи рассказали о том, что хотят поменять в жизни с 1 января. Опрос SuperJob показал, что 33% жителей столицы планируют заняться образованием и больше читать. Почти столько же хотят уделять больше времени близким и своим увлечениям.

Также среди популярных целей на 2024 год – наладить личную жизнь, заняться спортом и больше отдыхать. 17% горожан хотят пересмотреть отношение к жизни и окружающим и еще столько же мечтают о ремонте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



