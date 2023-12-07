Москвичей старшего поколения пригласили на онлайн-марафон "Наука долголетия" о технологиях

Москвичи старшего поколения могут принять участие в онлайн-марафоне "Наука долголетия". Пенсионерам расскажут, как осваивать цифровые технологии, что такое искусственный интеллект и нейросети.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие на официальной странице проекта "Московское долголетие" в соцсетях. Марафон состоит из трех серий, которые будут выходить ежедневно с 11 по 13 декабря в 13:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.