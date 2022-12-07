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Новости

07 декабря, 21:15

Общество

Первые симптомы свиного гриппа могут появиться спустя пару часов после заряжения – Попова

Первые симптомы свиного гриппа могут появиться спустя пару часов после заряжения – Попова

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Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться у человека через несколько часов после заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Попова также сообщила, что ОРВИ, грипп, а также коронавирусная инфекция имеют одинаковые симптомы, поэтому для точной постановки диагноза и определения дальнейшего лечения необходимо обратиться к врачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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