Первые симптомы свиного гриппа могут появиться спустя пару часов после заряжения – Попова

Первые симптомы свиного гриппа могут проявиться у человека через несколько часов после заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее Попова также сообщила, что ОРВИ, грипп, а также коронавирусная инфекция имеют одинаковые симптомы, поэтому для точной постановки диагноза и определения дальнейшего лечения необходимо обратиться к врачу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

