Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 декабря, 18:00

Общество

Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в Битве за Москву, прошла в Подмосковье

Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в Битве за Москву, прошла в Подмосковье

Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной мобилизации в РФ

Телезрительница показала, как украсила свою новогоднюю елку

Путин заявил о необходимости создания спеццентра для реабилитации раненых в ходе СВО

Путин предложил обсудить защиту прав жителей Донбасса

"Личная территория": родитель-похититель

Москвичам показали закат в столице

Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 8 декабря

Москвичи показали, как украсили свои новогодние елки

Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в Битве за Москву, прошла в Подмосковье. Она приурочена к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году.

Мемориал находится в подмосковной деревне Ленино. Там прошел торжественный митинг-реквием, прохождение роты почетного караула, а также была развернута военно-полевая кухня.

Участники акции возложили цветы к мемориалу и к могиле дважды Героя советского союза генерала армии Афанасия Белобородова. Под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила немецких захватчиков в Истре и освободила город от фашистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика