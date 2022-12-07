Акция памяти воинов-сибиряков, сражавшихся в Битве за Москву, прошла в Подмосковье. Она приурочена к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 1941 году.

Мемориал находится в подмосковной деревне Ленино. Там прошел торжественный митинг-реквием, прохождение роты почетного караула, а также была развернута военно-полевая кухня.

Участники акции возложили цветы к мемориалу и к могиле дважды Героя советского союза генерала армии Афанасия Белобородова. Под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила немецких захватчиков в Истре и освободила город от фашистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.