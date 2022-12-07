Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу

В России остается на высоком уровне число заболевших гриппом. COVID-19 никуда не делся, и эксперты даже прогнозируют некую конкуренцию между двумя вирусами.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, действительно ли фиксируются случаи одновременного заболевания коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Также эксперт дал несколько советов, как не заразиться несколькими вирусами сразу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.