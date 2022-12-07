Новости часа: ГД приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон об установлении МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рубля. Инициативу приняли в третьем чтении.

Билеты на поезда в Крым с 1 января 2023 года подорожают на 8,1%. Такую информацию опубликовал перевозчик "ГрандСервисЭкспресс".

Более 150 человек пострадали при столкновении двух поездов в испанской Каталонии. Об этом сообщили местные власти.