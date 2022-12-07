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Общество

Москвичей предупредили о снегопаде 8 декабря

Москвичей предупредили о снегопаде 8 декабря

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В Москве ожидается снегопад в четверг, 8 декабря. В городе выпадет более 23 миллиметров осадков, что составляет около 40% от декабрьской месячной нормы. Сугробы вырастут до 12 сантиметров.

На погоду начнет оказывать влияние передняя часть циклонического вихря. Из-за этого небо затянет облаками, выпадет снег, а ветер усилится до 10 метров в секунду. При этом температура окажется на уровне климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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