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Общество

Жительница Москвы показала, как нарядила елку к Новому году

Жительница Москвы показала, как нарядила елку к Новому году

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Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" показывает, как телезрители нарядили праздничные деревья. Своей наряженной елкой поделилась столичная жительница Наталья.

На ее кухне настоящий сказочный лес – маленькие елочки расположились на шкафах и необычные альпийские ели у окна. Выглядят очень натурально и при этом нестандартно. По словам Натальи, она украшает квартиру сразу после ее дня рождения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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