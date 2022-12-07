Жительница Москвы показала, как нарядила елку к Новому году

Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" показывает, как телезрители нарядили праздничные деревья. Своей наряженной елкой поделилась столичная жительница Наталья.

На ее кухне настоящий сказочный лес – маленькие елочки расположились на шкафах и необычные альпийские ели у окна. Выглядят очень натурально и при этом нестандартно. По словам Натальи, она украшает квартиру сразу после ее дня рождения.

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