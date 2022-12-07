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Горячая линия ЕДЦ начала принимать заявки от москвичей по зимним темам

Горячая линия ЕДЦ начала принимать заявки от москвичей по зимним темам

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Единый диспетчерский центр с 6 декабря начал принимать обращения и жалобы москвичей по поводу состояния придомовых территорий зимой. Люди могут позвонить и оставить запрос, например, на очистку снега возле подъезда, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Также операторы Единого центра принимают сообщения о лишнем или неравномерном применении противогололедных материалов, о нависающих с крыш сосульках. А еще жители могут попросить специалистов центра обновить лед на хоккейной площадке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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