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Москва 24

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Общество

07:15

Россиян смогут оштрафовать за обшивку или остекление балкона с марта 2022 года

общество недвижимость видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

В России с 1 марта запретят без разрешения остеклять или обшивать балконы. Перед работами нужно будет получить специальное разрешение на перепланировку. Если оно отсутствует, а жильцы уже остеклили балкон, то их ждет штраф, а конструкцию – демонтаж.

Самовольное остекление предполагает штраф в размере 5 тысяч рублей. За несогласованное переустройство грозит до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц – до 50 тысяч рублей. Если речь идет о перепланировке объекта культурного наследия, то штрафы будут намного выше – до 200 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что, в первую очередь, новые правила затронут жилье, используемое по договору о соцнайме. При этом тех, кто остеклил балкон до марта, штрафовать не будут, поскольку закон не имеет обратной силы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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