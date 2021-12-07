Во вторник, 7 декабря, в Москве пройдет сильнейший за последние 20 лет снегопад, предупреждают синоптики.

За два дня в столице может выпасть до 16 миллиметров осадков – это порядка 29% месячной нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.