Заммэра Ракова рассказала о системе психологической помощи в московских школах

В Московских школах улучшается система психологической помощи ученикам, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что специалисты не только помогают при возникших трудностях, но и предотвращают их.

По ее словам, важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Психологи работают с классами в важные для ребят периоды, а также общаются с родителями и педагогами.

