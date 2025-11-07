Форма поиска по сайту

07 ноября, 10:45

Общество

Заммэра Ракова рассказала о системе психологической помощи в московских школах

В Московских школах улучшается система психологической помощи ученикам, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что специалисты не только помогают при возникших трудностях, но и предотвращают их.

По ее словам, важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Психологи работают с классами в важные для ребят периоды, а также общаются с родителями и педагогами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

