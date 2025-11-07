07 ноября, 07:45Общество
Учителям предложили носить форму в цветах российского триколора
Вариант формы для российских педагогов предложил отечественный бренд из Ивановской области. Как утверждают в компании, одежда современная и яркая. Она выполнена в цветах российского триколора.
Главная ее особенность заключается в том, что она имеет светодиодный экран, который производители решили разместить за спиной учителей. На нем могут отображаться смайлы, короткие послания или приветствия.
Форма превращается в средство коммуникации между педагогом и детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
