Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 07:45

Общество

Учителям предложили носить форму в цветах российского триколора

Учителям предложили носить форму в цветах российского триколора

Больничный по уходу за ребенком будут оплачивать по новым правилам с 2026 года

279 детей родились в Москве 6 ноября

Владельцам "Пушкинской карты" нужно будет перевыпустить ее до 28 декабря

В Москве налоговая стала проверять неработающих граждан на скрытые доходы

В России предложили обязать мужчин оплачивать домашний труд женщин

"Утро": температура воздуха в Москве составит 9 градусов 7 ноября

В РФ предложили оплачивать труд домохозяек

"Вопрос спорный": в ГД предложили наказывать блогеров за непрофессиональные советы

Жителям столицы рассказали об инновациях на службе маломобильных граждан

Вариант формы для российских педагогов предложил отечественный бренд из Ивановской области. Как утверждают в компании, одежда современная и яркая. Она выполнена в цветах российского триколора.

Главная ее особенность заключается в том, что она имеет светодиодный экран, который производители решили разместить за спиной учителей. На нем могут отображаться смайлы, короткие послания или приветствия.

Форма превращается в средство коммуникации между педагогом и детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика